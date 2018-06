Microchip gratis per gli animali al Parco della Libertà di Montesilvano

L'annuncio arriva dall'assessore al benessere animale, Deborah Comardi.

«La microchippatura di cani e gatti non solo rappresenta un obbligo di legge, ma dà di fatto una identità ai nostri amici animali. Questo sistema, inoltre, rende facilmente rintracciabili gli animali in caso dovessero perdersi. Le sanzioni per la mancata microchippatura sono rilevanti. Le multe infatti ammontano a 200 euro. Per questa ragione abbiamo voluto organizzare questa ulteriore giornata, in cui diamo questa opportunità gratuitamente a tutti i residenti a Montesilvano possessori di cani o gatti che non hanno ancora provveduto a dotare i propri amici di microchip. L'auspicio è quindi che siano tanti ad approfittare di questo pomeriggio».