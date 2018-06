VolontariAmo, come fare per diventare donatore

Nasce a Pescara l’unione di sei associazioni, AIDO, AVIS, ANTR, LEGA FIBROSI CISTICA, ANED, AITF, tutte legate profondamente alla Donazione.

Nasce per un desiderio della Dott.ssa Rosamaria Zocaro, Coordinatore aziendale trapianti ASL di Pescara. Un idea che si trasforma in realtà.

Le associazioni hanno accolto la proposta con entusiasmo, con il motto NON SIAMO SOLI, unite, hanno creato una #rete di solidarietà, con un unico obiettivo, dare vita alla vita, un atto di estrema generosità, di alto valore etico e morale. promuovendo una gara di solidarietà, finalizzata alla cultura della Donazione. Ogni anno grazie alla Donazione, migliaia di persone trovano una cura efficace e tornano a una vita piena. Chi ha ricevuto un trapianto può riprendere la propria vita, tornare a fare sport, avere figli. Ci sono alcuni organi, come il rene e il fegato, che possono essere donati da Donatore vivente, il midollo osseo e il sangue del cordone ombelicale possono essere donati solo da vivente. C’è sempre bisogno di nuovi Donatori per sconfiggere malattie come la leucemia.

L’ispirazione quindi è quella di diffondere il concetto di Società solidale, dove anche il dono del sangue, importantissimo, divenga un abitudine diffusa e un gesto naturale.

Atti di estrema generosità di alto valore etico e morale.

L’8- 9 e 10 giugno durante la gara internazionale dell’ IRONMAN 70.3 che si svolta a Pescara.

Ospite gradito nel punto informativo, Paolo Castelfranato Ironmann Lancianese, unico atleta trapiantato di rene in Italia secondo al mondo, ad aver concluso la gara Ironmann70.3 nel 2015 a Pescara. Il coraggio e la sua determinazione hanno emozionato tutti i presenti. Diventato papa' da sole tre settimane, di un bimbo presente con lui e la moglie.

UNISCITI A NOI, INFORMATI E FAI LA SCELTA GIUSTA.

E’ questo il messaggio trasmesso dalle associazioni #VolontariAmo.

Le mani rappresentate nel loro logo, simboleggiano il desiderio comune di unione e accoglienza, il prendersi cura del bisogno degli altri, con una decisione che non si deve spiegare, ma che va sentita e può ridare speranza, gioia e vita!

Nei 2017 i dati rilevati in Abruzzo, fanno registrare un +83%, in percentuale la crescita maggiore in Italia di Donatori ( per milione di persone ), un dato che lascia ben sperare di recuperare il divario che separa la nostra Regione dalla media Nazionale, con particolare riferimento alle opposizioni sui prelievi. Quest’ultimo dato, nel 2017 in Abruzzo e' stato pari al 40,3% contro il 28,7% della media Nazionale. L’impegno di #VolontariAmo, fornire maggiori informazioni e sensibilizzare tutta la cittadinanza.

COME DIVENTARE DONATORE

Per essere Donatore di sangue

prendere contatto con la Sede Avis più vicina.

L’idoneità alla donazione viene stabilita mediante un colloquio personale e una valutazione clinica da parte di un medico dopo aver effettuato i primi esami di laboratorio, previsti per garantire sicurezza del donatore e del ricevente.

Per dichiarare la volontà sulla Donazione di organi e tessuti cellule, si può scegliere tra queste modalità:

ASL - firma il modulo che puoi trovare alla ASL di appartenenza

COMUNE - al rilascio o rinnovo della carta di identità firma il modulo per la dichiarazione.

ATTO OLOGRAFO - Scrivi la tua volontà su un foglio di carta libera, datalo e firmalo. Conserva questa dichiarazione nel tuo portafoglio.

LA COMPILAZIONE DEL TESSERINO BLU del Ministero della Salute, compilato e conservato tra i documenti personali.

A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE - Dichiara il tuo SI alla donazione compilando il modulo dell’Associazione (AIDO gruppo Comunale di Pescara - C/0 l’Ospedale Civile - Pescara)

E’ sempre possibile cambiare idea in qualsiasi momento e che ai fini della donazione, è sempre valida l’ultima dichiarazione resa.

NON ESISTONO LIMITI DI ETA’ PER ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTA’ SULLA DONAZIONE.