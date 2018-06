Partiti i lavori di riqualificazione in Piazza San luigi Gonzaga e via Tibullo

"Con l'avvio dei lavori anche su piazza San Luigi continua l'opera di manutenzione e messa in sicurezza di molte strade che attendevano interventi a Porta Nuova. I lavori, infatti fanno parte del più ampio progetto di riqualificazione di varie vie e piazza cittadine, sono stati affidati alla ditta Di Bello di Caserta e sono seguiti dall'architetto Samuele Moscatelli che ne è anche il progettista, per un importo pari a 35.000 euro.

In Piazza San Luigi lo spazio risulta deteriorato nei marciapiedi e nella cordonatura, mentre il manto di asfalto superficiale è in disfacimento. Mancano inoltre degli scivoli adeguati per i portatori di handicap.

Per questo interverremo sulle cordonature in travertino che sono rotte, sostituendole, freseremo il manto di asfalto dei percorsi pedonali della piazza e realizzeremo scivoli, ma soprattutto andremo ad intervenire sulla strada posta tra la scuola media Antonelli e la piazza, con un rialzo laterale di essa che possa aiutare il deflusso delle acque piovane e alleviare il rischio allagamento di cui la zona soffre.

Interveniamo ora in questa parte di città dopo la chiusura dell'anno scolastico, per evitare ingorghi e rallentamenti della circolazione e limitare i disagi e con tutta probabilità riusciremmo a fare gran parte del lavoro prima della festa tradizionale di San Luigi, che si svolge il 21 giugno, rinviando a dopo la festa la fresatura dell'asfalto e il suo rifacimento.

Parallelamente è iniziato anche questa mattina il lavoro su via Tibullo su cui gli importi dei lavori ammontano a 74.000,00, compreso nello stesso progetto. Anche qui affrontiamo un sostanziale deterioramento delle cordonature dei marciapiedi e interverremo per una riqualificazione ex novo di tutti i marciapiedi e del manto di asfalto oltre naturalmente ad una particolare attenzione per gli scivoli per portatori di handicap che realizzeremo laddove assenti. Al termine del lavoro verrà ripristinata ex novo tutta la segnaletica orizzontale".