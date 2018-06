Montesilvano, partono il 14 le disinfestazioni e le derattizzazioni 2018

E' stato stabilito il calendario degli interventi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio di Montesilvano.

Disinfestazione adulticida

Gli interventi prenderanno il via: giovedì 14 giugno dalle 23 alle 6 con le operazioni di disinfestazione adulticida sia nella zona compresa tra Corso Umberto e la riviera che in quella del centro, di via Vestina, via Verrotti, Montesilvano Colle e le contrade. Altri interventi verranno effettuati dalle 23 alle 6 di giovedì 12 luglio, di mercoledì 8 e martedì 28 agosto e poi il 26 settembre.

Le raccomandazioni del Comune

Per quanto concerne questa tipologia di disinfestazione precauzionalmente, si raccomanda di non posizionare cibi e alimenti, piante e contenitori alimentari all'esterno; non sostare in aree aperte durante e subito dopo il trattamento; tenere porte e finestre chiuse; tenere gli animali domestici riparati; evitare di stendere la biancheria all'esterno; evitare di parcheggiare vetture o altri mezzi che possono ostacolare il passaggio degli automezzi che svolgeranno le operazioni di disinfestazione.

Disinfestazione larvicida e derattizzazione

Lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 giugno prenderanno il via anche gli interventi di disinfestazione larvicida e derattizzazione, dalle 8 alle 18. Le operazioni verranno ripetute poi lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 luglio; lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 agosto; lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 settembre e infine lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 agosto.