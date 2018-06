Montesilvano, sono aperte le iscrizioni all'11° corso di Protezione Civile

Una tre giorni di full immersion nel mondo della protezione civile. Da venerdì 15 a domenica 17 giugno si terrà l'11° corso di protezione civile, organizzato dal corpo volontari di Montesilvano.

«Tutti coloro che sono interessati a conoscere il mondo del volontariato di protezione civile – spiega l'assessore alla protezione civile, Ottavio De Martinis - possono seguire questo corso base e intensivo, di 15 ore. Nella tre giorni, docenti del dipartimento nazionale di protezione civile, membri degli Ordini degli psicologi e dei geologi e altre figure professionali terranno lezioni inerenti la storia e il sistema di protezione civile, gli aspetti legali del volontariato, la psicologia dell'emergenza, i rischi e pericoli morfologici del territorio e il piano comunale di protezione civile. Si tratta di un primo passo per avvicinarsi a questa associazione e decidere se proseguire nel proprio personale percorso al fianco di tutti i volontari. Il nostro Comune può contare sul corpo volontari della protezione civile che con grande impegno e professionalità supporta la collettività specie in situazioni di emergenza, rappresentando una risorsa molto preziosa per tutto il territorio».

Come partecipare

Per partecipare è necessario aver compiuto almeno 16 anni di età. L'iscrizione, gratuita, può essere presentata entro la mattina di venerdì 15 giugno presso la sede dell'associazione in via Calabria, aperta dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 19. Al momento dell'iscrizione verrà comunicata la sede in cui si terranno le lezioni. Il corso comincia alle 14:30 di venerdì 15.