Bagno Italia: il piacere di arredare

Fino a poco tempo fa la scelta dei sanitari era considerata poco determinante per l'arredamento della stanza da bagno. In commercio, infatti, non erano presenti numerosi modelli tra cui poter scegliere, perciò, nella maggior parte dei casi, si ci rivolgeva all'idraulico di fiducia, che si occupava di individuare e di installare la soluzione più funzionale per il proprio bagno. Oggi le cose si sono effettivamente complicate, poiché la scelta si è ampliata notevolmente, tanto da richiedere attenzione estrema per il dettaglio. Del resto, anche lo stesso bagno non viene più considerato come un ambiente secondario della casa, bensì un locale a cui dare rilevanza estetica e da allineare allo stile dell'intera abitazione.

Sanitari a terra o sospesi?

Quando si devono scegliere i sanitari di un bagno la prima selezione che si è chiamati ad attuare è quella di tenere fede alla tradizione o di osare con l'innovazione. Nel primo caso è necessario scegliere sanitari a terra, che sono poco costosi e non richiedono particolari accorgimenti per quanto riguarda l'installazione, poiché non necessitano di staffe di supporto o di costose predisposizioni. Il design è spesso lineare e la ceramica arriva fino al pavimento.

Si adattano perfettamente alle stanze da bagno in stile classico o di gusto retrò, poiché non mettono in evidenza la curva termica del water, considerata spesso antiestetica. Gli amanti dello stile contemporaneo, invece, possono optare per le soluzioni sospese, che sono caratterizzate da linee accattivanti e di tendenza, perfette per accontentare anche le personalità più estrose. Sono l'ideale in caso di pavimentazioni delicate e di pregio, quali marmo e parquet, poiché non entrano in contatto direttamente con le superfici di calpestio.

Di norma, tale tipo di sanitari richiedono una spesa maggiore ed un'attenzione più significativa per quanto riguarda il montaggio. Tuttavia, è bene sottolineare che, per motivi strutturali, in alcuni casi non è possibile scegliere liberamente il tipo di sanitari da installare. Infatti, la presenza di muri non portanti o l'impossibilità di attuare interventi costosi e prolungati nel tempo, potrebbero indirizzare obbligatoriamente verso i sanitari a terra.

Le soluzioni per lo scarico

Lo scarico a terra è la soluzione tradizionale, che si ritrova in tutti i modelli vecchi di vasi e prevede un collegamento diretto tra il foro posizionato alla base del wc ed il buco del tubo di scarico, che si trova sul pavimento. Tale soluzione è estremamente funzionale, poiché non è soggetta ad otturazioni. Lo scarico a parete, invece, può essere utilizzato con qualunque tipo di sanitari ed il collegamento alla colonna fecale avviene mediante un foro posizionato sulla parte posteriore della tazza.

Tale tipologia di scarico permette di avere un migliore isolamento acustico, poiché non vengono trasmesse vibrazioni al pavimento. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, sono necessari lavori aggiuntivi per rendere il muro in grado di sostenere il peso del sanitario e della persona che se ne avvale. Spesso e volentieri, infatti, va realizzata una spalla aggiuntiva in muratura, per conferire maggiore resistenza alla struttura.

Altra questione che bisogna valutare quando si parla di sanitari riguarda la scelta della cassetta. Sebbene, di norma, vengano installati wc con cassetta incassata, esiste anche la versione un po' più datata, dotata di cassetta esterna, che in passato era posizionata in alto. Attualmente vanno di moda le soluzioni a zaino, che predispongono tale elemento attaccato al sanitario, o quelle monoblocco, che portano il water a sporgere rispetto al bidet.

Come si può vedere, dunque, la scelta dei sanitari che compongono la stanza da bagno è tutt'altro che scontata. Per tale ragione, prima dell'acquisto, è bene valutare le diverse possibilità offerte dal mercato. Bagno Italia dispone di un ampio catalogo di prodotti per l'arredo del bagno ed una vasta gamma di tipologie di sanitari, pensati per accontentate ogni tipo di esigenza funzionale ed estetica.