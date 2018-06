Partono stanotte i lavori della segnaletica orizzontale sulla riviera nord

Partiranno questa notte i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale del lungomare nord.

I lavori, che verranno eseguiti di notte, non intralceranno la circolazione. Questa sera scatterà il divieto di sosta, valido dalle 20 fino alle 5 di domani mattina, nel tratto compreso tra via Cavour e via Muzii.

Il transito delle auto non sarà vietato e si procederà prima a creare le strisce pedonali, poi le linee di mezzeria e poi gli stalli di sosta.

Il programma prevede i lavori anche durante le notti di lunedì e martedì quando sarà creata la segnaletica sul tratto compreso fra via Muzii e via Tassoni e il giovedì successivo, 21 giugno, toccherà all'ultimo tratto, da via Tassoni fino a oltre il mercato ittico, quindi oltre la Madonnina.