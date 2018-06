Lavori anti allagamenti, a Montesilvano consegnati gli interventi su via Emilia e traverse

ono stati consegnati ufficialmente questa mattina i lavori per l'adeguamento idraulico delle traverse di via Emilia.

«Quello di via Emilia - sottolinea l'assessore ai lavori pubblici, Valter Cozzi - è il terzo intervento programmato dalla nostra Amministrazione per risolvere l'annosa problematica degli allagamenti delle traverse a mare. Su via Piemonte e su via Maremma le due ditte individuate sono al lavoro già da diverse settimane. E' ora la volta della Facciolini srl che nei prossimi giorni potrà allestire il cantiere anche su quest'area».

Le opere di adeguamento idraulico di via Piemonte, per un importo di 120.000 euro, vengono eseguite dall'impresa di costruzione Ruggero; la ditta Cocciante Tullio si occupa delle opere su via Maremma, per le quali è stata destinata una somma di 125.000 euro; quelle sulle traverse di via Emilia hanno un importo di 150.000 euro.