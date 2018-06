Festa dei popoli: tradizioni, colori e culture nel weekend di Montesilvano

Balli e canti a cura di diverse comunità internazionali; laboratori per adulti e bambini di musicoterapia; la Festa dei Colori; workshop sugli origami, spettacoli musicali, e per finire una preghiera interreligiosa e la Sfilata dei Popoli. Ci sarà tutto questo nella nona edizione della Festa dei Popoli, la prima che si svolgerà a Montesilvano sabato 16 e domenica 17 giugno al Teatro del Mare.

La manifestazione dal titolo "Noi siamo mondo", organizzata dall'Arcidiocesi di Pescara Penne, con la collaborazione del Comune di Montesilvano, vedrà la partecipazione di 15 comunità dei 5 continenti e 18 associazioni.

«Nel lavoro di organizzazione dell'evento con le comunità straniere - sottolinea don Marco Pagniello, direttore della Caritas diocesana Pescara-Penne - abbiamo scelto questo titolo per ricordare la nostra appartenenza ad un'unica famiglia, quella umana, che vive i territori attraverso diversi colori, costumi, culture e tradizioni». «Siamo particolarmente felici di ospitare la Festa dei Popoli - afferma l'assessore Ottavio De Martinis - una manifestazione con cui salutiamo l'avvio del nostro cartellone estivo, ma soprattutto che suggella la stretta sinergia che in questi anni abbiamo strutturato con la Caritas. Entrambe le serate, il sabato e la domenica, verranno animate da spettacoli musicali. Sabato 16 si terrà il concerto di musica popolare a cura di Graziano Zuccarino. Gran finale, domenica 17 giugno, con gli Après La Classe, che cominceranno da Montesilvano il loro tour estivo. Nel pomeriggio del 17 si terrà una grande sfilata dei popoli che partirà da viale Europa fino al Teatro del Mare. Per l'occasione chiuderemo al traffico il lungomare, nel tratto interessato dalla sfilata, da viale Europa fino ai Grandi Alberghi dalle 18 alle 00:30».

PROGRAMMA INTEGRALE

Sabato 16 Giugno

18.00 – Apertura festa, Stand e Saluti;

Proiezione video "SE FOSSI...E SONO" a cura dei CPIA Pescara

Proiezione video "restituzione Lab Artisitco Prox Art." giornata Mondiale del rifugiato Sprar Pescara;

Concorso "La torta dei Popoli"

18.30 – "Lab Cosmo City suono e musica" a cura di Cu_i Nuova compagnia zulù- progetto SPRAR Montesilvano

19,20 – balli a cura della comunità cubana

19,40 – balli a cura della comunità Nicaragua

20.00 – Balli e canti a cura del Venezuela ; chupitos dal mondo -assaggio delle bevande tipiche

20.20 – balli e canti a cura della Rep. Domenicana;

20.40 – Balli Caraibici a cura della scuola " Star Dance " di Fabrizio Cerrone

21.30 – Graziano Zuccarino "Lutè Lumè" Live concerto Folk/Rock



Domenica 17 giugno

10.00 – Viaggiando per in Mondo: Apertura Stand con attività per adulti e bambini laboratorio musicoterapia per bambini a cura di Rogerio Celestino c/o Lido La Racchetta: Balloterapia a cura della comunità Venezuelana

11.00 – Favole dal Mondo c/o Lido la Riviera: Laboratorio di percussioni Africane a cura dell'ass. Baobab

12.00 – happyHoli: Festa dei colori ..ispirato al festival indiano che celebra il risveglio della primavera..countdown al lancio dei colori

13.00 – Momento musicale a cura di A.L.I.S

15.30 – Laboratori interculturali per grandi e bambini: Treccine africane, Nomi in Lingua araba; tatuaggi con hennè; La lavorazione del cacao; argan, profumi arabi, prodotti naturali viso e corpo secondo le tradizioni marocchine, prova trucco; ricami tipici; Lingua bulgara; Martenitsi Festa Baba Marta; Una mano amica per i bambini venezuelani; giocoleria e clown terapia;

16.00 – workshop l'arte degli Origami ; Capoeira; balli e canti a cura della comunità Bulgara

16,30 – workshop danze orientali " Bellydance school Jasmin" (ASD La Fata Morgana)

17.30 – Spettacolo a cura delle classi IV°B e IV°C Istituto Comprensivo Delfico

18.00 – Balli e canti a cura della comunità ucraina

18.30 – Preghiera interreligiosa

19.00 – SFILATA DEI POPOLI DEL MONDO

20.00 – momento musicale a cura delle comunità della Tunisia e del Marocco, Eritrea

21.30 – concerto Après la Classe - PRESENTA Andrea Del Rosso