La Fiavet Abruzzo e Molise al lavoro per rilanciare il settore turistico

Il nuovo presidente della Fiavet Abruzzo e Molise Dott. Piero Di Renzo, Managing Director dell’Albatravel, entra a far parte della Giunta di Fiavet Nazionale.

Obiettivo primario del presidente è quello della ripresa del dialogo con le istituzioni locali, per poter illustrare ed analizzare le problematiche della categoria e collaboratore ad un piano sinergico9 di rilancio turistico.

L' intento è quello di condurre Fiavet Abruzzo e Molise ad un ruolo di rilievo nonché renderla il maggior punto di riferimento per la categoria, così da rappresentare per gli associati un importante mezzo di confronto, supporto e formazione e per gli amministratori regionali l'interlocutore di riferimento in ambito turistico