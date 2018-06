Loredana Bertè alla Notte Bianca

A un mese dalla quarta Notte Bianca dell'Adriatico arriva il contest a premi per vincere biglietti per i concerti della stagione estiva, pernottamento per due in città, pass per le aree riservate degli eventi del 14 luglio. Si prepara una nuova grande festa, fatta di musica, shopping, concerti, cibo e divertimento. Basta caricare sul sito della Notte Bianca la foto di un momento di divertimento, che faccia pensare allo spirito e alle atmosfere magiche tipiche dell'evento e condividere sulla propria bacheca Facebook usando l'hashtag #nottebiancadelladriatico. Oggi l'ufficializzazione di alcuni degli ospiti fra cui Loredana Berté, Noyz Narcos, e Frah Quintale, annunciati dall'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi in conferenza con alcuni degli organizzatori.

Qui il link per partecipare: http://www.nottebiancadelladriatico.com/index.html

Qui tutti premi: http://www.nottebiancadelladriatico.com/contest.php

"Siamo a un mese dall'evento più atteso dell'anno – così l'assessore Giacomo Cuzzi- sarà la quarta edizione di una Notte immaginata, programmata e inventata nel 2015, che ha avuto il merito di rilanciare la funzione turistica della città: oltre 200.000 persone su 10 km della riviera e un riscontro importante dal punto di vista del turismo e degli eventi. Quest'anno abbiamo voluto puntare un po' di più anche sui social, oltre a promuovere una diffusione su tutto il territorio con i manifesti. Lunedì partirà una campagna su area vasta, su oltre 200 Comuni dentro e fuori regione, abbiamo immaginato di fare un contest sulla pagina e sul sito dedicati alla Notte Bianca per sfruttare la potenza dei social media. Invia una foto e Vinci la notte, in palio i biglietti di Coez, Negrita e Renzo Arbore, special pass per la serata e un pernottamento negli alberghi di Pescara e Montesilvano. La foto viene condivisa con l'hashtag #nottebiancadelladriaticoe le migliori saranno premiate.

Ci auguriamo che molte persone partecipino, per gli eventi del 14 luglio si conferma l'alta qualità di una manifestazione per tutti, con nomi che piacciono ai giovanissimi come Frah Quintalein concerto nell'area Cofa per il Terrasound Festival, Noyz Narcos zona Naiadi, all'Arena del mare, ma anche con artisti che legano le diverse generazioni, è il caso di Loredana Berté, una delle vere e proprie attrazioni di questa edizione, che sta vivendo davvero un periodo di grande e meritata nuova rimonta nel panorama musicale italiano, anche grazie ad alcune collaborazioni con musicisti molto in voga fra i giovanissimi. La Notte come al solito prevede concerti, esibizioni di attori, spettacoli, con ospiti del Fla al Teatro d'Annunzio e dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, insieme a tanti altri soggetti partner cercheremo, come sempre, di riproporre il meglio delle energie della nostra regione in un'unica notte. Vogliamo fare da vetrina a tutto il territorio, per questo ho inviato una lettera a tutti i sindaci della Provincia, mettendo a disposizione del loro territorio uno spazio per creare una sinergia fra la costa e le aree interne, dando visibilità alle feste, ai riti dei nostri borghi e alle eccellenze enogastronomiche. Proveremo anche a riproporre i fuochi sulla diga foranea, che sono stati una bella novità con il Mare in Festa di dieci giorni fa".

"Invia una foto, potrai vincere biglietti per i concerti di Coez, dei Negrita e di Renzo Arbore – spiega Vincenzo D'Aquino, uno dei partner della Notte con il Fla – Non solo biglietti ma anche 10 cene per 2 persone nei migliori ristoranti di Pescara, 20 Special Pass che garantiranno posti riservati in tutti gli eventi della serata, oppure un pernottamento valido per 2 persone in uno degli alberghi di Pescara in occasione della Notte Bianca dell'Adriatico. Caricare la foto sul sito è facilissimo, basta entrare nel format e inserire i dati richiesti e la foto e poi non resta che condividere. Deve essere una foto che faccia pensare allo spirito e alle atmosfere magiche tipiche della Notte Bianca dell'Adriatico".