Medicina fisica e riabilitazione, corso con Stenella

Appuntamento a Pescara sabato 23 giugno all'Aurum per il programma formativo con accreditamento Ecm “Officine della salute - Medicina fisica e riabilitazione, la postura normale e i disordini posturali”. Incontro a cura del Poliambulatorio medico, chirurgico, riabilitativo Stenella di Pescara.

Il corso è a numero chiuso ed è limitato a 50 posti. L’iscrizione è gratuita e si effettua entro il 20 giugno 2018 on line sul sito www.athenacongressi.it. Dopo tale data, in caso di disponibilità residua di posti, sarà possibile l’iscrizione in sede di corso. Le iscrizioni, che verranno accettate in ordine d’arrivo, prevedono: la partecipazione ai lavori scientifici, l’attestato di partecipazione e il coffee break.

La segreteria organizzativa è a disposizione nella sede del corso dalle ore 8.00 del 23 giugno. Recapito telefonico durante il corso: 3494948766.

Evento Ecn n. 230955 - Crediti Ecm n. 5. Obiettivo formativo: Trattamento del dolore acuto e cronico, palliazione. Il corso è accreditato per le figure professionali del: medico chirurgo specializzato in medicina fisica e riabilitazione, reumatologia, ortopedia e traumatologia, medicina generale (medici di famiglia) e psicoterapia; fisioterapista; logopedista; psicologo; ortottista/assitente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

Intervento in programma Il linguaggio del corpo, come interpretare la postura, Angelo Claudio Marrone; Cos’è e come funziona il sistema tonico posturale, Angelo Claudio Marrone; L’analisi posturale globale, Angelo Claudio Marrone; Sensore oculare ed alterazioni posturali, Chiara Mincarelli; Sensore stomatognatico ed alterazioni posturali, Roberta Mundo; Tecniche di rieducazione posturale, Francesco Consorte; Emozioni attraverso il corpo, Monica Mascolo; Integrazione tra medicina generale e medicina specialistica per soddisfare i bisogni dei pazienti, Silvio Basile.