Box al mercato di via dei Bastioni e al Mercato Ittico. Online il bando

Sono online il bando per la concessione di un box al Mercato Coperto di via dei Bastioni e quello per la concessione di 7 stalli al Mercato Ittico.

Nel primo caso si tratta di un box per attività di commercio alimentare, per prodotti ittici freschi, che in questo modo andranno ad arricchire la varietà merceologica della struttura. Il box è di 19,38 mq. La vendita deve riguardare il pescato in arrivo dalla flottiglia locale, con prodotti muniti di sistema di tracciabiliutà e rintracciabilità ai fini del controllo della qualità. Sarà preferito un soggetto in grado di assicurare la massima varietà del pescato. Per partecipare possono concorrere sia ditte individuali che raggruppamenti di impresa, purché iscritti alla Camera di Commercio e in possesso di tutti i requisiti di legge. Il box sarà dato in concessione e farà punteggio l'esperienza pregressa. Le domande dovranno arrivare entro le 13 del 16 luglio, o consegnate a mano al Protocollo Generale del Comune di Pescara, gli orari di accettazione dell'ufficio sono 9/13 dal lunedì al venerdì e martedì e giovedì anche 15/17, o spedita con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Pescara – Settore Affari Generali – Servizio Mercati con la dicitura "Concessione posteggio del Mercato Coperto di via dei Bastioni – Attività di commercio alimentare – Prodotti Ittici freschi".

Nel secondo caso, gli stalli sono 7, di superficie che va dai 7 mq agli 11,20, si tratta di vendita al minuto di prodotti ittici provenienti dalla flottiglia locale e dal locale Mercato Ittico all'ingrosso. La qualità e la territorialità del prodotto sono dei parametri decisivi, gli stalli saranno dati in concessione per 12 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

Il plico dovrà essere consegnato a mano al Protocollo Generale del Comune di Pescara entro le 13 del 9 luglio, cgli orari di accettazione dell'ufficio sono 9/13 dal lunedì al venerdì e martedì e giovedì anche 15/17, o spedito con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Pescara – Settore Affari Generali – Servizio Mercati con la dicitura "Concessione posteggio del Mercato Coperto Ittico al Minuto in via R. Paolucci – Attività di commercio alimentare Prodotti ittici freschi".