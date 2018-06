Domani torna il Giovedì Unico di Pescara Vecchia

Torna domani, giovedì 21 Giugno, il Giovedì Unico, la cena evento di Pescara Vecchia che da anni accompagna l'estate Pescarese, una tavolata lunga fino a oltre 500 posti per cenare, cantare, ballare e divertirsi fino a notte fonda e per vivere tutti insieme una serata UNICA, con il patrocinio del Comune di Pescara.

"La tavolata unica di Pescara Vecchia si riconferma uno degli eventi di successo della stagione estiva – commenta l'assessore ai Grandi Eventi Giacomo Cuzzi– Posti a sedere circa 500, dalle 21 in poi tanta musica, 8 diversi menu ad un prezzo unico a seconda che si scegliesse carne o pizza, una sinergia felice, quella fra gli operatori del centro storico e l'Amministrazione comunale.

Una tavolata unica in via delle Caserme a cura del Consorzio Pescara Vecchia e ideata da Claudio Corna che l'ha animata anche da Dj e che è già un format che accende l'estate pescarese. Siamo alla terza edizione l'abbiamo inserita in un calendario ancora più ricco di tutti gli eventi che mette insieme sport, commercio, spettacolo e tradizione. In attesa della Notte bianca dell'Adriatico abbiamo tanto altro che bolle in pentola e in tantissime zone della città. Questo modello di intrattenimento funziona, perché nasce in collaborazione con gli operatori delle zone cittadine che hanno una vocazione non solo innata, ma anche storicizzata".

Cena spettacolo con Claudio Corna Dj in Via Delle Caserme – illustra Cristian Summaper il Consorzio Pescara Vecchia - discoteca a cielo aperto fino alle 03.00, su corso manthone ci sarà un altro evento con Cena Live Show di Fabrizio Fasciani. Ogni locale propone il proprio menu carne, menu pizza o menu aperitivo. E' possibile prenotare nel locale che si preferisce, per partecipare alla serata. Per conoscere tutte le informazioni si consiglia di visitare la pagina Facebook Pescara Vecchia, dove verranno realizzati anche dei video in diretta durante la serata.

Sempre sulla pagina Pescara Vecchia, è possibile già visionare tutti gli altri eventi organizzati dal consorzio sia Su Via delle Caserme che su Corso Manthonè tra cene, spettacoli, musica live e Dj set. Il programma è stato promosso anche dal Comune di Pescara, Assessorato Turismo e Grandi Eventi ed inserito nel programma di Pescara Urban Emotion".

Le altre date del Giovedì Unico saranno