Querce di via delle Fornaci, Blasioli: impossibile aderire ad altre varianti al progetto

"Ho apprezzato il tentativo di dare soluzioni da parte delle associazioni e dei residenti in merito all'abbattimento della quercia di via delle Fornaci e proprio per questo sforzo intendo rispondere alle proposte avanzate e ribadire l'impossibilità tecnica di aderire ad altre varianti del progetto per le ragioni già espresse nel precedente comunicato e che qui richiamiamo. Nello specifico, le associazioni e i residenti avanzano tre proposte:

In merito alla proposta di creare uno spartitraffico intorno alle querce per evitare strettoie pericolose è bene precisare che il progetto prevede la realizzazione di una doppia corsia con marciapiede sul lato a nord della carreggiata stradale.



Si precisa che il progetto attualmente approvato e oggetto di ridefinizione non prevede nessuna strettoia pericolosa in quanto contempla l'abbattimento di entrambe le querce per assicurare la sicurezza della circolazione stradale. Con nota successiva, già inviata alla stampa, ho chiesto agli apparati tecnici comunali di valutare la possibilità del mantenimento di una della due querce (la più grande) in quanto la presenza della roverella lato mare, comunque, resta incompatibile con la necessità della realizzazione di un muro di contenimento in calcestruzzo, atto a contenere l'allargamento stradale. Infatti, data la differenza di quota esistente tra il piano stradale e l'immobile catastalmente individuato al Fg. 2 p.lla 246, l'allargamento della carreggiata non può prescindere dalla realizzazione di un muro di sostegno. La realizzazione di tale opera di sostegno predispone l'esecuzione di scavi e opere di fondazione che minerebbero in modo irreversibile l'apparato radicale della roverella e quindi la sua stabilità. Come da previsione di PRG l'allargamento stradale è in linea con la ridefinizione dell'intero tracciato viario a doppio senso compreso tra l'incrocio a rotatoria di via Caravaggio e l'incrocio esistente sulla Nazionale Adriatica. In merito alla trasformazione della strada da doppio senso di circolazione a senso unico si fa presente che la trasformazione del tratto interessato da doppio senso di marcia a senso unico comporterebbe l'entrata in crisi di tutto il sistema di circolazione veicolare dell'ambito e non sarebbe comunque in linea con le previsioni di PRG di cui all'elaborato C3 del vigente PRG ed indicata come tipologia E-E. Si fa altresì presente in tal senso l'adiacente presenza della sede della Misericordia Pescara, dalla quale partono mezzi di soccorso e di pronto intervento medico. L'istituzione del senso unico di marcia su Strada delle Fornaci creerebbe pregiudizio a tale servizio oltre che difficoltà alle associazioni (compresa quella di ragazzi diversamente abili che hanno sede nello stesso immobile). In merito alla contrapposizione tra ecologia e sicurezza dei cittadini che non si escludono a vicenda, ritengo utile ribadire che per me in questo momento è prioritaria la sicurezza della cittadinanza con una strada che contempli marciapiedi, ma proprio per contemplare anche l'aspetto ecologico, giustamente richiamato, sono state previste opportune misure compensative consistenti nella messa a dimora di un totale di otto nuovi alberi di cui n° 4 QUERCUS ROBUR, della circonferenza misurata a m. 1.30 di 18-20 cm. con garanzia di attecchimento per n° 2 cicli vegetativi, n° 2 PYRUS della circonferenza misurata a m. 1.30 di 18-20 cm. con garanzia di attecchimento per n° 2 cicli vegetativi e n° 2 FRASSINO della circonferenza misurata a m. 1.30 di 18-20 cm con garanzia di attecchimento per n° 2 cicli vegetativi. Pertanto l'Amministrazione Comunale metterà a dimora un numero di alberi dieci volte maggiore rispetto a quelli abbattuti. In tal senso sarà garantita sia l'ecologia sia l'imprescindibile sicurezza dei cittadini.

Nel richiamare le ragioni già evidenziate nel primo comunicato e che sono d'ostacolo ad altre modifiche progettuali, se non quella da me proposta a spesa invariata, che ci permette di salvare una delle due querce invito il comitato a credere nella buona fede dell'Amministrazione che ha lavorato per garantire ogni ipotesi possibile per la salvaguardia degli alberi e che laddove ne ritiene una impossibile da salvare ha pensato ad una misura compensativa di dieci nuove alberature".