Zanzara tigre, da domani a Pescara ulteriori interventi di disinfestazione. Ecco dove

"A fronte delle condizioni meteo registrate in questi primi mesi estivi che non hanno reso del tutto incisivi i trattamenti ordinari disposti per la disinfestazione ordinaria da zanzare e insetti, con Attiva Spa abbiamo stabilito un potenziamento delle operazioni in corso. Si tratta di interventi necessari soprattutto per le patologie di cui le zanzare sono veicoli e che ci preme rendere ancora più capillari per ridurre i disagi e rischi per la popolazione più esposta e sensible.

A tale fine abbiamo individuato 133 strade su cui operare, dando la priorità a strade con più di 30 alberi (di qualsiasi tipo) e strade con più di 130 uova rilevate con le ovitrappole (l'ultima rilevazione risale al 13 giugno.

Queste strade, allegate in elenco riceveranno un trattamento aggiuntivo, dunque saranno disinfestate una volta a settimana, mentre le rimanenti subiranno il trattamento previsto dal piano in vigore, che già prevede una frequenza di intervento quindicinale. Le 133 strade saranno trattate la settimana successiva a quella prevista nel piano 2018, nei giorni di martedì (vie delle circoscrizioni Castellamare e Colli) e mercoledì (vie della circoscrizione di Porta Nuova).

Torniamo ad invitare la popolazione a collaborare, non mettendo in campo comportamenti che possano favorire la proliferazione degli insetti, si può evitare con rispetto di quelle regole che sono piccole, ma se ignorate sono tali da vanificare un'intera operazione. La prima è l'eliminazione di ogni fonte di acqua stagnante: è quindi indispensabile che si provveda a trattare con specifici prodotti larvicidi i pozzetti e i tombini di raccolta delle acque piovane di pertinenza delle proprie abitazioni, a eliminare l'acqua dai sottovasi e a lasciare secchi o contenitori con l'apertura rivolta verso l'alto, evitando in questo modo quei ristagni idrici che possono essere oggetto di sviluppo larvale della zanzara tigre".

LE STRADE

