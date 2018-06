Tronchi sulla spiaggia, Attiva li rimuoverà questa notte

"La forte mareggiata della notte ha riversato soprattutto sull'arenile a nord della città tronchi e detriti, che la corrente ha trasportato sulla battigia, soprattutto del litorale nord, nelle prime ore della giornata di oggi. Si tratta di legno, rami, materiali che Attiva provvederà a rimuovere stanotte, anche perché molti erano ancora nell'acqua in tarda mattinata.

Agiremo con la nostra partecipata nelle ore notturne, una decisione maturata in pieno accordo con i balneatori, sia perché è indispensabile che tutto il materiale sia spiaggiato, in modo tale da poter agire in sicurezza sia per il sezionamento dei tronchi, alcuni di grandi dimensioni, che gli operatori di Attiva faranno con la motosega, sia per la rimozione degli stessi che avviene con i mezzi in cui vengono caricati. La ragione per cui si è deciso per un intervento notturno deriva dalla priorità di tutelare l'incolumità delle persone che sono in spiaggia con la giornata di sole e, come detto, per agire su tutta la massa che è in parte ancora in acqua.

Si tratta di una situazione non ordinaria, che Attiva è pronta a fronteggiare per restituire praticabilità e sicurezza al nostro prezioso arenile".