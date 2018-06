Nuovi sversamenti in mare a causa del nubifragio del 22 giugno

“Nuovo sversamento nel fiume e nel mare di liquami non depurati dagli impianti di sollevamento della Madonnina e dai Fossi Bardet a Pescara a causa della pioggia che, nel tardo pomeriggio di ieri e questa notte, ha colpito la città. Per ore milioni di litri di reflui sono stati sversati direttamente in mare, dopo l’apertura dei bypass, scaricando una melma nera dall’odore nauseabondo e inequivocabile che ha appestato l’aria nonostante la pioggia. Di nuovo l’Associazione ‘Pescara – Mi piace’ ha documentato l’accaduto e oggi chiediamo al sindaco Alessandrini di far eseguire campionamenti straordinari all’Arta per accertare le conseguenze di quello sversamento sulla qualità delle acque e, contestualmente, di firmare un’ordinanza cautelativa di divieto di balneazione non conoscendo gli effetti di quell’evento. Nel frattempo chiediamo di sapere se ieri l’Aca ha comunicato al Comune l’apertura dei bypass mentre lunedì stesso chiederemo ad altri Organi investigativi se sia normale che a Pescara alle prime gocce di pioggia venga interrotto il normale afflusso di liquami verso il depuratore di via Raiale”.

Lo ha annunciato Armando Foschi, membro dell’Associazione ‘Pescara – Mi piace’ che ieri ha di nuovo personalmente filmato lo sversamento di milioni di litri nel fiume e mare di Pescara.