Borghi d'Abruzzo, nuovi interventi per recupero e valorizzazione turistica

Firmati in mattinata, con il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, delegato dal Presidente D'Alfonso, gli atti di concessione per 19 interventi finanziati con i fondi del Masterplan, riguardanti la linea d'azione per il recupero e la valorizzazione turistica degli antichi borghi. Ogni progetto riceverà 140mila euro, per un investimento complessivo di un milione 960mila euro.

Nel dettaglio, i lavori riguarderanno i Comuni di: Aielli (riqualificazione centro storico – 2° lotto); Anversa degli Abruzzi (adeguamento edificio polifunzionale); Calascio (realizzazione di un intervento di riqualificazione del percorso pedonale all’interno del centro storico di Rocca Calascio); Canosa Sannita (riqualificazione urbana del centro storico); Castelguidone (sistemazione aree del centro storico miranti alla conservazione e alla rivitalizzazione dei centri storici); Celenza sul Trigno (intervento di riqualificazione aree urbane via del Palazzo e tratto corso Umberto I); Cerchio (piano di recupero zona degradata in località Dietro ai Fossi); Fraine (interventi di riqualificazione urbana e valorizzazione del Borgo di Fraine); Fresagrandinaria (lavori per interventi di valorizzazione e sviluppo turistico con recupero del borgo di Fresagrandinaria); Palena (sistemazione aree pertinenziali esterne al castello Ducale); Pennadomo (opere di riqualificazione paesaggistica ed ambientale di aree urbane, nonché manutenzione straordinaria nel centro storico); Pianella (intervento di valorizzazione di piazze e strade in Pianella capoluogo); Pizzoferrato (Valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile nel Borgo di Pizzoferrato); Rocca San Giovanni (riqualificazione del centro storico ed arredo urbano); San Giovanni Lipioni (recupero del centro storico); Schiavi d’Abruzzo (sistemazione aree del centro storico miranti alla conservazione ed alla rivitalizzazione dei centri storici); Torrebruna (riqualificazione del centro storico, via Cima di Torre e via del Duomo); Torricella Peligna (riqualificazione e riconnessione spazi pubblici connessi a viale R. Paolucci e contestuale realizzazione di piazza delle Piane); e, infine, di Villalago (riqualificazione del centro storico).