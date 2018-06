Emozionante saggio di fine anno accademico dell’associazione sportiva dilettantistica Aternum

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Un tripudio di emozioni e brividi ieri sera al Palazzetto dello sport Giovanni Paolo II dove si è svolto il Saggio di fine anno accademico della società di Ginnastica Aternum di Pescara.

Grande soddisfazione e grande successo di pubblico quindi, nel corso del saggio finale di ginnastica organizzato sotto la direzione artistica e tecnica della professoressa Laura Del Re.

Questo è stato certamente un evento importante per l’Aternum, oltre a stilare un resoconto sulla stagione agonistica molto positivo, ha avuto modo di far apprezzare le qualità tecniche delle ginnaste, piccole e grandi, di far conoscere tutto il suo staff che le ha permesso, attraverso un programma di allenamenti curato fin nei minimi dettagli ed una solida organizzazione societaria, di essere un’eccellenza nel settore e di essere un punto di riferimento nel movimento della ginnastica pescarese.

Ben 74 gli atleti partecipanti, lodevoli i costumi e i balletti che hanno entusiasmato gli spalti gremiti da genitori e appassionati.

Sotto gli occhi delle insegnanti Claussi Lucia, Colarossi Chiara, Di Simone Aida, Giansante Barbara, Pierfelice Valentina, Silvestri Veronica, Valente Chiara, Vianello Gianni coordinati dalla referente tecnica nazionale e direttore Artistico professoressa Laura Del Re, si sono esibite alla grande anche tantissime bambine alle prime armi, il corpo pulcine che si allena nella scuola Ilaria Alpi, le quali hanno dimostrato progressi importanti presentando coreografie creative e colorate.

Il saggio apertosi con l’emozionante sfilata di tutti gli atleti si è poi articolato in due momenti distinti e separati.

La prima parte dello spettacolo è stata dedicata alla parte tecnica e didattica presentando estratti di riscaldamento coreografati alternati con corpi liberi delle atlete agonistiche ossia gli esercizi di gara che le ginnaste di Laura Del Re hanno presentato ai Campionati FGI e CSEN durante l’ultimo anno sociale.

Durante questa prima parte, I vari gruppi dell’ASD hanno dimostrato le loro abilità con esercizi vari molto tecnici, anche combinati, con esercizi di pre-acrobatica in un turbinio di scambi, collaborazioni e difficoltà di corpo e d’attrezzo che hanno tenuto i presenti col fiato sospeso.

Nella seconda parte del saggio gli allievi si sono esibiti nella coreografia finale “Girotondo intorno al mondo”: i gruppi hanno rappresentato diverse nazioni in un vortice di colori, luci e musica.

ll risultato è stato uno spettacolo unico nel suo genere, in cui musiche, ambientazioni ed esercizi tecnici si sono alternati dando vita a tre ore di divertimento puro.

“I risultati di questa disciplina – spiega Claussi Lucia , allenatrice e referente per la sede di Ilaria Alpi– oltre che sul corpo si manifestano anche nella mente, perché bisogna avere determinazione nel voler raggiungere i risultati. Anche quest’anno ci siamo confermati con grandi numeri (ben 120 iscritti) partendo dalle bimbe di 3 anni fino alle ragazze delle scuole superiori.

I corsi riprenderanno il 1 settembre presso la sede della palestra del liceo scientifico Leonardo Da Vinci e presso la palestra della scuola elementare Ilaria Alpi di via Cetrullo a Pescara.

Per maggiori informazioni:

SCUOLA DI GINNASTICA F.G.I. ARTISTICA MASCHILE E FEMMINILE

Via Mezzanotte 62 Pescara tel. 3383359094

l.delre1@virgilio.it

www.aternumginnastica.it