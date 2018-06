Endas Village, sport e intrattenimento nel weekend a Piazza Salotto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Conquista la piazza principale l'Endas Village, dal nome dell'Associazione organizzatrice, che si svolgerà a piazza della Rinascita dal 29 giugno al 1^ luglio. Si tratta di una kermesse sportiva che si svolge a Pescara da quindici edizioni, in particolare, il BLASTER BASKET 3on3 sarà una delle tappe italiane del campionato di streetball organizzato dalla FISB, che si concluderà, a fine luglio, con le finali nazionali di Riccione. Oggi la presentazione al Lido Aurora con l'assessore allo Sport Giuliano Diodati, Simone D'Angelo e Marco Di Pietro, motori dell'evento.

"Presentiamo un programma variegato e intenso, che coinvolgerà il cuore della città per tre giorni – dice l'assessore allo Sport Giuliano Diodati- avremo tante manifestazioni con il Comune è parte attiva, com'è giusto che sia perché un evento così partecipato e longevo che abbiamo voluto rilanciare sin dal nostro insediamento perché appartenga ancora di più alla città di Pescara. Un pubblico grande, che ogni anno torna e che è la dimostrazione che la manifestazione è entrata nella storia di Pescara. Si potrà fare tanto e scoprire sia il fairplay della competizione che il gusto della sfida, divertendosi e divertendo".

"Gli appuntamenti inizieranno il pomeriggio dalle 16 e si concluderanno in serata intorno alle 23 -– illustrano Simone D'Angeloe Marco Di Pietro– L'evento sarà altresì un'importante vetrina per lo sport dedicato a ragazzi diversamente abili, che si sfideranno in un torneo nazionale di basket 3 contro 3 a cui parteciperanno compagini di Torino, Civitanova Marche e Napoli.

Fondamentale sarà l'apporto di importanti esponenti del panorama internazionale che parteciperanno al convegno "Lo Sport oltre l'Ostacolo", portando come testimonianza le loro esperienze sportive nel campo dello sport paraolimpico, a cui parteciperà anche la consigliera Tiziana Di Giampietro, vicepresidente della Commissione Sport.

Nella serata di sabato 30 giugno la manifestazione ospiterà i DUNK ITALY, il team italiano di freestylers e dunkers che allieterà il pubblico con uno spettacolo sportivo unico nel suo genere.

Oltre al basket 3 contro 3, gli altri sport ospitati nella kermesse saranno: scacchi, scherma, calcio, danza sportiva, arti marziali e watergames".

"Quello che era il Blaster Village diventa grande e si trasforma in una vera e propria attrazione – aggiunge anche l'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi- La manifestazione porta tantissime persone in città ed è organizzata in modo impeccabile, perché a tantissime attività tutte molto partecipate, si aggiungono iniziative capaci di coinvolgere sia chi fa sport, che chi viene ad assistere.".

Il DJ Set che allieterà le gare è curato da BLACK BOX Crew.