Giovedì notte senza acqua ai Colli. Ecco dove

La notte di giovedì 28 giugno, tra le 22 e le 02 di venerdì mattina, l'ACA interromperà il servizio idrico in Via Colle Scorrano e Via Colle di Mezzo.

L'interruzione servirà per effettuare una verifica dello stato delle condotte idriche e la ricerca di perdite.

Le zone interessate saranno: