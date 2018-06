Attiva ha rimosso oltre 200 tonnellate di materiale spiaggiato dal maltempo

"Voglio ringraziare tutto il personale di Attiva che ha operato per i lavori di pulizia degli arenili, soprattutto quelli a nord, dall'eccezionale mole di tronchi e materiale trasportato dalla mareggiata di venerdì notte.

La nostra Spa ha lavorato ogni notte in sinergia con i balneatori per liberare l'arenile dai tronchi, un quantitativo imponente, oltre 200 tonnellate di materiale spiaggiato fra ramaglie e tronchi, tutto proveniente dal fiume Saline e trasportato dalle correnti e tutto da smaltire secondo procedure e con mezzi speciali che a fine giornata si sono mossi sulla spiaggia per fasi.

Le spiagge libere sono tutte fruibili, restano solo pochi mucchi che saranno rimossi di notte, al fine di poter operare in sicurezza con i mezzi. Come già accaduto in passato con le alghe, Attiva ha operato in modo rispondente all'emergenza, per restituire alla spiaggia decoro e praticabilità ".