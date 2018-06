La riviera di Montesilvano sarà chiusa tutte le sere fino a mezzanotte e mezza

Torna anche quest'anno l'apprezzatissima e ormai collaudata isola pedonale del lungomare di Montesilvano. Come ogni estate, anche per il 2018, da sabato 30 giugno a domenica 26 agosto, montesilvanesi e turisti potranno passeggiare in piena libertà sulla riviera che resterà interdetta alle auto.

«L'isola pedonale – commenta l'assessore agli Eventi, Ottavio De Martinis – è ormai essa stessa una importante attrazione della estate montesilvanese. Lo scorso anno abbiamo registrato una media di 5.000 persone che hanno trascorso le loro serate, passeggiando sul lungomare, in sicurezza e lontani da smog e rumore del traffico. Abbiamo raggiunto anche punte di 8.000 persone. Siamo certi che questa estate replicheremo il successo delle scorse stagioni, perché l'isola pedonale è divenuta ormai fiore all'occhiello per il nostro territorio. Quest'anno, inoltre - aggiunge De Martinis - possiamo contare su un ulteriore tratto che prolungherà questa isola: ossia la nuovissima via Maresca che andremo ad inaugurare ufficialmente nelle prossime settimane. L'isola sarà un grande contenitore per molti degli eventi di FestEstiva 2018, il cartellone delle manifestazioni, che si svolgeranno tra il Teatro del Mare, Largo Venezuela, viale Europa e sulla novità di quest'anno, il pontile di viale Europa, che sarà location di diversi appuntamenti. I commercianti arricchiranno e integreranno il nostro cartellone con altre iniziative».

Il lungomare resterà chiuso alle auto, dalle 20:30 alle 00:30, dal lunedì al mercoledì nel tratto tra i Grandi Alberghi e viale Europa (esclusa). Dal giovedì alla domenica, il tratto sarà esteso anche fino a viale Abruzzo, includendo viale Europa stessa. Nella settimana di ferragosto, anche lunedì, martedì e mercoledì, la riviera sarà pedonale fino a viale Abruzzo.