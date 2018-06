Pulizia della pista ciclabile di via Valle Roveto, dov'è la sicurezza degli operatori Laad?

Nella giornata di ieri due operatori della Laad hanno lavorato alla pulizia della pista ciclabile di via Valle Roveto.

Sul posto, nella mattinata odierna, si è recato il consigliere del M5S Massimiliano di Pillo il quale sul profilo facebook ha ringraziato i ragazzi e ha fatto notare, oltre alla fatica degli operatori, presunte mancanze dal punto di vista della sicurezza ovvero mancati controlli sull'uso dei dispositivi:

I due operatori infatti, come testimoniato dalle foto che accompagnano il post, non indossano caschetti con visiere o occhiali per proteggersi gli occhi.

Ecco il post completo pubblicato da Massimiliano di Pillo