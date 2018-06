EsmartCity, Mazzocca presenta il progetto sull'efficientamento energetico 

Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, Vice Presidente per la Federazione Europea delle Agenzie e Regioni per Energia e Ambiente (Fedarene) delegato all'azione su energia e clima, ha presieduto la conferenza stampa di presentazione relativa al progetto EsmartCity Med di cui Regione Abruzzo è capofila.

Il Progetto EsmartCity - Enabling Smarter City in the MED Area through Networking ("Rendere possibile una città più intelligente nell’area Mediterranea tramite il networking") si colloca nell’area "Green Growth" dell’asse I "Innovazione" e Asse II "Economia a basso tenore di carbonio" dell’Interreg MED, ed ha come obiettivo primario il miglioramento delle capacità di innovazione delle città MEDiterranee attraverso la creazione di ecosistemi di innovazione che coinvolgono cittadini, imprese, ricerca e università e autorità pubbliche, mirando allo sviluppo dell'efficientamento energetico delle connessioni e degli edifici in ambito urbano.

Nel corso della conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche Iris Flacco, Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e Sina, Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive, oltre al progetto pilota che verrà sviluppato dal Comune di Pescara, è stata presentata la due giorni incentrata sulle tematiche riguardanti il progetto EsmartCity prevista per giovedì e venerdì 28 e 29 giugno nel capoluogo adriatico.

I due appuntamenti:

- Giovedì 28 giugno dalle ore 10 Workshop tecnico nella Sala Riunioni presso la Sede della Regione Abruzzo in via Passolanciano n. 75 a Pescara.

- Venerdì 29 giugno dalle ore 9.00, presso l'Auditorium Petruzzi in Via delle Caserme n. 24 a Pescara, la Conferenza di lancio del progetto EsmartCity aperta al pubblico e con crediti formativi per i professionisti partecipanti (architetti, ingegneri e periti industriali). L'evento potrà essere seguito in diretta streaming su YouTube

Per ulteriori info è possibile visitare e contattare la pagina Facebook EsmartCity Med