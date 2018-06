Via delle Fornaci. forse le querce si possono salvare e mettere in sicurezza la via

"Stamattina mi sono recato in Regione per esporre le ipotesi di variante che ci sono state anticipate dalle associazioni sulla vicenda delle querce di via delle Fornaci.

La Regione nella persona della dottoressa Nicoletta Bucco, Dirigente Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità e Impianti Fissi, ha esaminato con me la situazione e non ha chiuso a ipotesi di varianti che riutilizzino le economie progettuali, fermo restando che occorre l'approvazione della Direzione delle Opere Pubbliche, che gestisce i fondi Cipe, mentre la direzione Trasporti con cui ho interloquito oggi dovrà autorizzarci per la parte relativa al finanziamento regionale. Ricordo infatti che il quadro complessivo del finanziamento di 200.000 euro risulta composto per 131.200 da fondi Fas, 47.060 da fondi della legge regionale 39/2006 e 21.740 da un mutuo del Comune di Pescara.

Questo significa che appena predisposta la variante tesa sia a salvaguardare la permanenza delle due querce che a mettere in sicurezza via delle Fornaci, che prevede la realizzazione di una ciclabile e di un marciapiede che a mio avviso quindi non stravolgono l'opera, dovremo inviarla alla Direzione Trasporti e alla Direzione opere pubbliche della Regione, che entro un mese dovrebbe autorizzarci.

Procediamo quindi nel lavoro quotidiano finalizzato a salvaguardare i fondi regionali e la messa in sicurezza della strada".