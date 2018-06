Abruzzo vs Foggia: il duo Lucio e Fausto sfida a Pio e Amedeo su chi mangerà più arrosticini

All'orizzonte si inizia ad intravedere una sfida a colpi di arrosticini. E' un miraggio dovuto al caldo che finalmente è arrivato o ci sarà davvero? E chi ne mangerà di più?

La sfida è stata lanciata su Facebook dal duo comico abruzzese "E' una vitaccia" (Lucio e Fausto) che hanno invitato il duo foggiano "Tutto fa brodway" (Pio e Amedeo) a vedere chi riuscirà a mangiare più arrosticini.

I pugliesi, che saranno a Pescara ad agosto, sono stati sfidati dopo la loro intervista nella quale hanno detto i foggiani sono come gli abruzzesi e Pescara è vista dai pugliesi come New York.

Dopo queste dichiarazioni sulla pagina facebook di "E' una vitaccia" è apparso il messaggio: