Irene Grandi a Pescara per la Notte Bianca dell'Adriatico

Continua a crescere il programma della quarta Notte Bianca dell'Adriatico che si svolgerà sabato 14 luglio lungo tutta la riviera cittadina. Sui palci dell'evento sale anche Irene Grandi, che sarà allo Stadio Del Mare a Notte inoltrata. Una grande festa per la città e per la regione, costellata di eventi e concerti da non perdere: oltre a quello di Irene Grandic'è l'energica Loredana Bertéche ij una nuovissima versione sarà all'Arena del Mare, Frah Quintalein concerto nell'area Cofa per il Terrasound Festival, Noyz Narcoszona Naiadi e tanto altro ancora, come Vincenzo Olivieri ed Edoardo Leoche si esibiranno prima della Grandi alla Nave di Cascella, poi, il teatro dialettale, gli incontri del Fla, gli eventi dell'Ente Manifestazioni, lo sport e tanti piccoli e grandi eventi che presenteremo nei prossimi giorni, insieme a tutte le ultimissime novità che stiamo mettendo a punto e alle notizie in merito a logistica e mobilità per vivere la notte al meglio.

Stiamo lavorando a un'edizione indimenticabile, perché si consolidi il rilancio della funzione turistica della città, che ha portato a oltre 200.000 presenze nella passata edizione. Il concerto di Irene Grandi è davvero da non perdere: lei è una delle autrici e voci rock più belle e coinvolgenti d'Italia e sono certo che accenderà lo Stadio del Mare con i suoi brani storici e con gli ultimi lavori.

Quest'anno abbiamo voluto puntare anche sui social, con un contest sulla pagina e sul sito dedicati alla Notte Bianca per sfruttare la potenza dei social media. Invia una foto e Vinci la notte, in palio i biglietti di Coez, Negrita e Renzo Arbore, special pass per la serata e un pernottamento negli alberghi di Pescara e Montesilvano. La foto viene condivisa con l'hashtag #nottebiancadelladriaticoe le migliori saranno premiate.

Sarà una notte anche di premi, è in corso il contest per vincere biglietti per i concerti della stagione estiva, pernottamento per due in città, pass per le aree riservate degli eventi del 14 luglio: basta caricare sul sito della Notte Bianca la foto di un momento di divertimento, che faccia pensare allo spirito e alle atmosfere magiche tipiche dell'evento e condividere sulla propria bacheca Facebook usando l'hashtag #nottebiancadelladriatico".

Qui il link per partecipare: http://www.nottebiancadelladriatico.com/index.html

Qui tutti premi: http://www.nottebiancadelladriatico.com/contest.php