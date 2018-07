Non aprite quella strada: l'horror della viabilità cittadina

E' vero: c'è traffico. Ma nella testa della Giunta Alessandrini.

Ancora una volta siamo alle prese con un'amministrazione in confusione colpita da schizofrenia della viabilità. L'assessore Diodati questa mattina ci racconta delle imprese che a mesi alterni cambiano prospettive alla città: corso Vittorio è un cambio continuo di idee a seconda dei mal di pancia dei componenti della Giunta e degli amici a loro vicini.

Non si possono fare scelte che non danno certezze ai commercianti e ai residenti: a distanza di pochi mesi si vuole tornare al senso unico senza capirne realmente il motivo, parla di bus elettrici sulla strada parco sempre a meno che "l'amministrazione non consideri altro". Quindi anche qui proclami senza certezze. Ha dovuto alzare bandiera bianca per i parcheggi sulla strada parco, necessari nel periodo estivo, lamenta la riapertura della stessa con questo fine, ma non è riuscito a convincere gli imprenditori a farsi dare luoghi di sosta alternativi. In cinque anni nulla è stato fatto per garantire adeguati posti auto per le stagioni estive atti ad essere un punto di partenza dalla quale muovere poi mobilità sostenibile alternativa (bike sharing, mezzi elettrici o altro). Oggi solo per iniziare la campagna elettorale si parla di parcheggio di scambio. Ricordiamo infine all'assessore che sulla strada parco sono stati spesi dei soldi per il passaggio dei filobus e camuffare i pali come lampioni non nasconde lo spreco di denaro pubblico. La filovia è nata con un grande obiettivo quello di legare il centro con le zone limitrofe, l'aeroporto, la stazione e i comuni attigui e speriamo si faccia di tutto per raggiungerlo.

Sono evidenti le spaccature in Giunta, e le prese di posizioni non giovano a nessuno: per questo chiediamo che venga convocata subito la commissione per spiegare quanto dichiarato oggi sui giornali.