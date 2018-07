Eni: Descalzi,entro anno annuncio obiettivo neutralità carbonica

Il gruppo Eni annuncerà "entro l'anno" ilproprio obiettivo di "neutralità carbonica". Lo ha affermatol'amministratore delegato Claudio Descalzi, oggi in occasione del rinnovo dell'accordo di collaborazione con il Politecnico. "Inizia unnuovo ciclo strategico di attività dell'Eni - ha detto – lopresenteremo nei prossimi mesi, siamo passati da società dell'oil&gas, a compagnia energetica, a gruppo dell'economia circolareche si svilupperà in futuro. Sarà un annuncio epocale, nessuno alivello di Paese o di società lo ha fatto".



Quello della neutralità carbonica, haaggiunto Descalzi "sarà un obiettivo a medio-lungo termine, uncambiamento incredibile che ancora nessuno ha immaginato. Siamoassolutamente convinti di poterlo fare, abbiamo bisogno della massimainnovazione e cambiamento". Secondo Descalzi "si tratta di untraguardo importante, nessuno si è preso il rischio di fare unsimile annuncio. Stiamo approfondendo e valutando la parte economica,dobbiamo ancora fare l'analisi economica nell'upstream e downstream.I numeri li darò nella prossima strategia Eni. L'accordo Cop 21 non è vincolante, noi invece faremo qualcosa di vincolante per tempi emodalità. Non siamo quasi produttori di Co2 ma è importante perché i numeri della contaminazione dell'atmosfera e del suolo crescono inmaniera esponenziale; è un discorso di efficienza energetica deiconsumi e delle risorse".