La Regione Abruzzo tutela chi occupa abusivamente le case popolari

"Sono circa 2mila i cittadini in attesa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Famiglie che nel pieno della legalità attendono ciò che lo Stato assegna loro di diritto. Ma oggi il Consiglio regionale ha deciso di tutelare "gli altri": persone che sono entrate negli alloggi senza averne diritto.

Si chiamano occupanti senza titolo e oggi la giunta D'Alfonso, attraverso un emendamento legato ad una legge intrusa, ha deciso di sanare la loro posizione dando uno schiaffo a chi nella legalità da anni attende il proprio turno. Uno stato che tutela i disonesti a discapito degli onesti è uno stato che ha fallito.

Ed è questo che ha fatto oggi Regione Abruzzo. E' un pessimo esempio! E' la scia di una politica che non vogliamo più per questa Regione e per questo Paese.

Cosa diranno domani a 2mila cittadini onesti che sono in attesa di un tetto per le proprie famiglie da anni?" così il consigliere regionale Domenico Pettinari.