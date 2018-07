Ricostruzione, Mazzocca in Cabina di Regia: approvate tre ordinanze

Ieri pomeriggio il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, accompagnato dal Direttore Ing. D'Alberto, ha partecipato alla riunione della "Cabina di Coordinamento per la Ricostruzione post sisma 2016/17" presso gli Uffici del Commissario Straordinario di Palazzo Chigi a Roma.

Nel corso della seduta sono stati approvati tre importanti provvedimenti: 1) Ordinanza "Sisma-Bonus", che disciplina i rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali ex legge n.90/2013. 2) Ordinanza "Omnibus", che introduce rilevanti innovazioni normative ai fini della ulteriore semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi della ricostruzione privata. 3) Ordinanza "Monitoraggio", che regolamenta puntualmente le procedure e le attività di verifica progressiva sullo stato di attuazione della ricostruzione sia pubblica che privata.

Dopo aver licenziato detti provvedimenti, la "Cabina" ha discusso della bozza di Ordinanza "AS-Autonoma Sistemazione", che introduce ulteriori disposizioni in materia di: contributo per l'AS, canone di locazione di unità immobiliari, determinazione del nucleo familiare ai fini della quantificazione del contributo e sistemazione presso strutture ricettive. Il provvedimento sarà inserito all'ordine del giorno della prossima seduta del 18 luglio prossimo per la sua approvazione.

Nel corso della seduta, poi, sono state trattate diverse tematiche, a partire dall'audizione della Commissaria Paola De Micheli in Commissione "Ambiente e Territorio" della Camera, dove la stessa avrebbe relazionato sul testo del detto decreto e sulla proposta di emendamenti, così come fatto al Senato.