Aperta ieri la pista ciclabile in viale Muzii

"Diventa percorribile la pista ciclabile di viale Muzii. Completata la segnaletica, manca ora solo la colorazione che darà al percorso una connotazione in linea con il lavoro di riconnessione svolto su altri itinerari cittadini. Si tratta di un progetto, Bici in Rete, promosso per rendere più sostenibile la città e soprattutto per collegare le piste esistenti, in modo da assicurare la percorribilità su due ruote a tutta la città, con l'obiettivo di raddoppiare in pochi anni le piste ciclabili presenti sul territorio.

Quella di viale Muzii arriva dopo molta attesa e provvederemo a restituirla ufficialmente alla città quando l'intero lotto dei lavori sarà completato. Si tratta di azioni finanziate da risorse comunali ma anche europee, segno che la linea della sostenibilità non è quella del traffico, ma è quella di una comunicazione veloce e vivibile, che dia spazio a tutti (auto, mezzi, bici e pedoni) e soprattutto tenendo conto di un fattore determinante, la salute dei cittadini, della comunità che non possiamo più trascurare".