L'ex iena Mauro Casciari si è innamorato dell'Abruzzo?

Ai più grandicelli potrebbe far venire in mente la trasmissione "Stranamore" condotta negli anni '90 da Alberto Castagna, in realtà è di martedì 3 luglio la dichiarazione d'amore nei confronti del nostro Abruzzo fatta da Mauro Casciari.

Sulla spiaggia di Pescara, l'ex Iena e conduttore radiofonico ha girato un video nel quale esalta tutto il bello dell'Abruzzo; mare collina e montagna nel raggio di 20 km.

Un invito per tutti a non andare in giro nel mondo a cercare chissà cosa.