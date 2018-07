D'Alfonso può essere senatore e governatore abruzzese? La sentenza il 23 luglio

Si è tenuta oggi la prima udienza del procedimento incardinato dai consiglieri regionali del M5S e altri cittadini avanti al Tribunale de L'Aquila per chiedere la decadenza di Luciano D'Alfonso da Presidente di Regione Abruzzo.

Nel corso dell'udienza è stata rigettata la richiesta della difesa del Presidente-Senatore Luciano D'Alfonso di rinvio per esame delle note depositate dal M5S in merito al ricorso per l'incompatibilità delle due cariche che il Presidente D'Alfonso si ostina a voler mantenere in spregio dell'art. 122 alla Costituzione e alle più elementari regole etiche e di buon senso. L'udienza per la discussione e la decisione si terrà il 23 luglio davanti al collegio giudicante.