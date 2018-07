I parcheggi sul lungomare sud oltre a essere costosi sono pericolosi e nel degrado

Due euro e cinquanta per tutta la giornata, sabato e domenica: è questo il tariffario per il parcheggio adiacente il teatro d'Annunzio sul Lungomare Sud di Pescara che già aveva fatto storcere il naso ai balneatori di Portanuova e ai loro utenti che sono, di fatto, costretti a usare quell'area adibita a parcheggio vista la penuria di posti auto.

Già, area adibita a parcheggio: perché in realtà è un cumulo di sterpaglie – che potrebbero prendere fuoco da un momento all'altro – di raccolta indifferenziata di oggetti e immondizia lasciati a bruciare al sole e spesso ricovero, sotto l'ombra degli alberi, di ambulanti.

Qualche settimana fa avevamo già chiesto la riduzione a un euro di questa gabella, ma oggi chiediamo un atto doveroso a questa amministrazione: spendere dei soldi per la messa in sicurezza di quest'area dotandola di segnaletica orizzontale e verticale e, non per ultima, di inviare una squadra di pulizie per rimuovere sia le sterpaglie, sia i rifiuti presenti. Perché anche i parcheggi sono il biglietto da visita di una città civile e decorosa, come dovrebbe essere Pescara.