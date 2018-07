Montesilvano, le spiagge accessibili sono sempre più efficienti

Tornano operative le due spiagge accessibili di Montesilvano, con servizi adatti alle varie forme di disabilità, che quest'anno sono stati ulteriormente potenziati.

Questa mattina il sindaco Francesco Maragno, l'assessore alle Politiche per la disabilità, Ottavio De Martinis, il responsabile dell'ufficio disabili Claudio Ferrante e il maresciallo Daniele Limatola, della Capitaneria di Porto di Montesilvano hanno inaugurato ufficialmente la nuova stagione estiva.

Principale novità di quest'anno la presenza, come volontari che offriranno servizio di assistenza agli utenti della spiaggia, oltre che di pulizia e vigilanza, sei ragazzi del progetto SPRAR di Montesilvano, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sia nella spiaggia antistante via Dante che in quella vicino di Via Bocca di Valle (al lato della casetta della Croce Rossa).

«Credo che il valore aggiunto del progetto Mare Accessibile che ci rende comune virtuoso in tutta Italia ormai da anni - sottolinea il sindaco Francesco Maragno - sia il connubio con la progettualità dello Sprar (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Abbiamo chiesto ai migranti di partecipare a questa iniziativa e sei di loro si sono resi subito disponibili. E' il loro modo per ringraziare la comunità che li sta accogliendo e per integrarsi ogni giorno di più. Ciò che ci riempie di soddisfazione è il gradimento che constatiamo da parte degli utenti che ci testimoniano il loro apprezzamento per un progetto che cerchiamo di migliorare ogni giorno di più».

«Abbiamo aumentato il numero delle palme da 4 a 6 – aggiunge l'assessore De Martinis - ampliato la piazzola. Abbiamo potenziato le ore di servizio di assistenza. Presto installeremo anche un tapis roulant che collegherà la passerella attualmente presente proprio all'acqua. Inoltre grazie ai Lions di Montesilvano abbiamo anche una sedia mare che consente alle persone con disabilità di fare il bagno. Tutto questo per rendere anno dopo anno questo servizio sempre più efficiente».

"Sand & Sea" la nuova sedia mare è stata donata al Comune dal Lions Club di Montesilvano, grazie a una raccolta fondi nell'ambito di un torneo di burraco che si è svolto lo scorso gennaio e che ha visto la partecipazione di 130 giocatori. La carrozzina permette alle persone con difficoltà motorie di raggiungere la spiaggia e fare il bagno. «Abbiamo voluto dare un servizio alla collettività – afferma Valter Armellani, presidente del club di Montesilvano - e che potesse in qualche modo svegliare le coscienze».

«Montesilvano è l'unico Comune in Italia ad avere un ufficio disabili – ha ricordato Claudio Ferrante - che lavora con l'obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e culturali e soprattutto per integrare. Il binomio che si è creato con i ragazzi del progetto SPRAR è la ciliegina sulla torta di questo percorso. La disabilità non è una malattia ma senz'altro è condizionata dall'ambiente circostante».

Presente all'inaugurazione anche la referente del centro per l'autismo di Pratola Peligna, i cui ragazzi frequentano dalla scorsa estate la spiaggia accessibile.