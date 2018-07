Elisa De Leonardis di Pescara tra venticinque vincitori di Racconti nella Rete 2018

La giuria tecnica della XVII edizione del premio letterario "Racconti nella Rete" ha selezionato i venticinque racconti che saranno inseriti nella nuova antologia del Premio edita da Castelvecchi.

Complimenti ai vincitori e un sincero ringraziamento a tutti gli autori che hanno partecipato a questa edizione, contribuendo con la qualità delle loro opere a far crescere ulteriormente il nostro concorso.

I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della XXIV edizione del festival LuccAutori in programma dal 21 settembre al 7 ottobre 2018. Nelle giornate del 6 e 7 ottobre, in programma a Villa Bottini, sarà presentata in anteprima la nuova antologia contenente i racconti selezionati.

RACCONTI NELLA RETE 2018 – XVII EDIZIONE

VINCITORE DEL PREMIO RACCONTI PER CORTI 2018 è risultata Donatella Mascia (Genova) con il soggetto "Peccato capitale". Il cortometraggio, che verrà realizzato a Lucca dalla Scuola di Cinema Immagina diretta da Giuseppe Ferlito, sarà presentato in anteprima assoluta sabato 6 ottobre a Villa Bottini.

Elisa De Leonardis, medico specialista in medicina legale e neurologia, lavora presso un ente pubblico. E' nata e risiede a Pescara, ha vissuto e lavorato per oltre vent'anni a Milano, da poco più di un anno lavora a L'Aquila. Da sempre la passione per la scrittura, ha pubblicato due racconti su una rivista di medici scrittori la Serpe. Ama leggere, viaggiare e conoscere, sognatrice come una Pesci e tenace come una Sagittario, rispettivamente il suo segno zodiacale ed il suo ascendente.Il valore più grande: l'amicizia.

I 25 RACCONTI VINCITORI (autori in ordine alfabetico)