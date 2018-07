ABREX: la StartUp che fa crescere l'economia in Abruzzo +220%

Sembra quasi ci siano due sistemi economici, uno che soffre, non riesce ad accedere al credito e, di contro, uno che cresce e accede velocemente al credito senza costi e senza interessi, invece il sistema economico è lo stesso! La differenza è solo tra le aziende che hanno capito che il mondo cambia e quelle che continuano a cercare una soluzione utilizzando gli stessi strumenti che hanno generato la crisi.

Il Circuito Abrex traccia il bilancio del primo semestre 2018 e con soddisfazione segna un altro segno positivo nella crescita con un +220% di economia locale raggiungendo i 6,4 milioni di euro di fatturato generato dai 665 iscritti.

Ne dà notizia, con soddisfazione, il Presidente Angelo D'Ottavio: "lo sforzo dei fondatori della nostra StartUp inizia a produrre i risultati auspicati, a tre anni dalle prime vendite dei nostri iscritti registriamo una crescita non solo del fatturato, ma soprattutto rispetto alla quantità di acquisti, vendite e coinvolgimento delle comunità locali".

Gli iscritti aumentano e iniziano, sempre di più, a essere rappresentativi del sistema economico locale, oltre alle imprese, iniziano ad essere numerosi i dipendenti delle stesse che utilizzano il credito senza costi e senza interessi, come descrive il Direttore generale, la dott.ssa Sara Cicchelli:

"i dipendenti utilizzano il nostro circuito per effettuare acquisti dai nostri iscritti di ogni tipo, dalle spese sanitarie (dentista, osteopata, diagnostica) fino alle spese per la manutenzione dell'abitazione e della vettura, ma ultimamente stiamo registrando grandi soddisfazioni dal settore delle cerimonie, abbiamo dipendenti che hanno utilizzato il nostro credito senza costi e senza interessi per i festeggiamenti della comunione die figli, per il compleanno e, a brevissimo avremo un matrimonio 100% in Abrex, ma questo ve lo racconteremo a tempo debito!".