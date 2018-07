Montesilvano, premiare i cittadini che usano correttamente l'isola ecologica

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Finalmente, dopo più di 4 anni, Montesilvano ha la propria isola ecologica per conferire rifiuti ingombranti e speciali.

Ci siamo sempre battuti per la tutela dell'ambiente e del decoro urbano, abbiamo dato il nostro contributo fattivo con l'introduzione delle fototrappole sul territorio e l'attivazione del compostaggio domestico, quindi è giusto felicitarsi per un servizio necessario per la città di Montesilvano.

Evidentemente il pungolare è servito.

Ora però è fondamentale spingere per introdurre un sistema di premialità, per i cittadini che conferiscono correttamente i loro rifiuti presso l'isola, prendendo ad esempio altri comuni che hanno adottato tessere punti o altre soluzioni innovative.

Sollecitiamo anche l'attivazione del servizio di guardia ambientale a operatori autorizzati, da affiancare alla Polizia Locale per controllare capillarmente il territorio e debellare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

I fondi ci sono, individuati con l'approvazione di un nostro emendamento al bilancio 2018.

Il Movimento 5 Stelle, per le cose utili e giuste, c'è e ci sarà sempre.