La Guardia di Finanza ha un suo stabilimento balneare. Si trova a Montesilvano

E' Montesilvano la prima città d'Abruzzo ad avere uno stabilimento balneare della Guardia di Finanza. Questa mattina, alla presenza del sindaco Francesco Maragno, del comandante regionale della Guardia di Finanza Gen. Flavio Aniello, del Capitano di Fregata della Capitaneria di Porto, Giuseppe Barretta e del Primo Maresciallo Vincenzo Giordano, si è svolta la cerimonia di consegna della concessione balneare n. 124 bis ai finanzieri.

Tra gli stabilimenti balneari Bagni Bruno e Luna Rossa, all'altezza di via Isonzo, è stato scoperto il cartello che delimita la concessione su cui sorgerà il primo lido dedicato ai finanzieri d'Abruzzo e su cui è riprodotta l'immagine illustrativa dello chalet che verrà realizzato nei prossimi mesi.

«Con questa consegna - sottolinea il primo cittadino Francesco Maragno - portiamo a compimento una procedura rimasta in sospeso da oltre un decennio, ma mai concretizzata. Nella duplice veste di sindaco e di ispettore della Guardia di Finanza è per me motivo di orgoglio affidare formalmente questa concessione alle Fiamme Gialle che quotidianamente, insieme alle altre forze di polizia, lavorano con impegno sia per mare che a terra per garantire la sicurezza della nostra comunità».