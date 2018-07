Zona Franca Urbana, ecco il codice tributo di Pescara per accedere ai benefici

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Ancora un altro passo avanti per l'attuazione della Zona Franca Urbana, misura decollata per 689 imprese, di cui 93 nuove, natedella zona periferica della città. Abbiamo raggiunto un grande obiettivo perché finalmente Pescara ha il codice tributo che attiverà i benefici, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto nella giornata di ieri a comunicarlo con risoluzione n. 55/E che alleghiamo.

Si tratta del codice "Z151", denominato "Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di PESCARA - art. 1, comma 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296".

E', questo, un passaggio che consente l'utilizzo in compensazione delle agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE, messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Le imprese e i professionisti potranno così procedere alla compilazione degli F24 e usufruire della somma a loro concessa a titolo di credito d'imposta. Si tratta di un momento importante alla luce degli adempimenti contabili e delle scadenze previste per le denunce dei redditi che concretizza l'ingresso di quanti sono stati ammessi nell'utilizzo dei benefici.

Siamo come sempre disponibili a fornire ulteriori approfondimenti e chiarimenti a quanti ne avessero bisogno, in ogni caso incontreremo l'Ordine dei commercialisti e le associazioni di categoria i primi di agosto per rendere più chiara l'operatività della misura".