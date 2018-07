Montesilvano, una città di mare che non ha parcheggi per andare al mare

Montesilvano è una città di mare ma non ha più i parcheggi per andare al mare - attaccano i consiglieri comunali M5S Ballarini, Di Carlo e Straccini. L'immobilismo e l'inadeguatezza della giunta Maragno sono ormai innegabili, le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.

Per questo motivo, senza indugio e con spirito propositivo, abbiamo depositato un documento urgente in cui si richiede l'immediata predisposizione dell'area esterna di Villa Delfico, di proprietà comunale, a parcheggio. In questo modo, pur se con qualche sacrificio, i bagnanti che devono utilizzare obbligatoriamente l'auto, potranno finalmente recarsi in spiaggia senza dover penare per posteggiarla.

Alle pastoie burocratiche con cui i vertici politici di Comune e Provincia si stanno avviluppando, bisogna rispondere con un taglio netto del nodo - insistono i pentastellati. Occorre decidere e agire in fretta, per non compromettere ulteriormente l'immagine e gli interessi della città e degli operatori.