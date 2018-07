Rifiuti, Mazzocca: “L’Abruzzo completa la Rete Regionale del Riciclo”

Lo scorso lunedì 8 luglio la Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione di 4.800.000 euro ai soggetti attuatori dei progetti relativi al programma d'interventi previsti in 29 Centri di Raccolta sull’intero territorio abruzzese. A detti fondi vanno aggiunte le risorse derivanti dal cofinanziamento degli Enti beneficiari (per € 2.214.88,42) per un investimento complessivo pari ad € 7.014.885,42. Nello specifico, tali fondi sono stati ripartiti fra i 29 interventi localizzati come di seguito: n.13 in Provincia di L’Aquila, nei comuni di Alfedena, Capestrano, Castel di Sangro, Celano, Castelvecchio Subequo, Villalalago, Pescina, Pizzoli, Raiano, Rivisondoli, Sulmona e L'Aquila (2 centri), per un investimento complessivo pari ad € 2.693.571,21; n.3 in Provincia di Pescara, nei comuni di Città Sant'Angelo, Montesilvano e Spoltore, per un investimento complessivo pari ad € 1.000.885,70; n.9 in Provincia di Chieti, nei comuni di Atessa, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lanciano, Monteferrante, Monteodorisio, San Giovanni Teatino, Tornareccio e Vasto, per un investimento complessivo pari ad € 2.234.714,24; n.4 in Provincia di Teramo, nei comuni di Castilenti, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Teramo, per un investimento complessivo pari ad € 1.085.714,27.

Le convenzioni sono state sottoscritte stamane dal Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca e dai rappresentanti degli enti.

"L’Abruzzo si appresta, così - afferma il Sottosegretario d'Abruzzo Mario Mazzocca - a completare la sua "Rete Regionale del Riciclo" costituita nel complesso da n.9 Centri del Riuso (per un investimento di circa 1,3 milioni di Euro), n. 11 Piattaforme Ecologiche di Tipo A e B (per un investimento di 4,2 milioni di euro) e gli odierni n.29 Centri di Raccolta, come previsto dalla nuova pianificazione regionale di settore, investendo complessivamente oltre 12,5 milioni di Euro".

«I centri di raccolta – continua Mazzocca – svolgono un ruolo importante nella strategia della Regione per raggiungere l’obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti, come stabilito nel nuovo Piano Rifiuti. Il Centro di Raccolta rappresenta un punto di conferimento volontario dei rifiuti di origine domestica da parte del cittadino. Al suo interno sono previste tutte quelle attrezzature necessarie per favorire e facilitare il conferimento dei rifiuti. Esso, nell'ambito di un "sistema integrato" di gestione dei rifiuti caratterizzato da una efficace ed efficiente integrazione tra le raccolte di tipo "porta a porta", di prossimità e stradali, gioca un ruolo di fondamentale importanza, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Ogni Comune ha elaborato un progetto e assegnato al Centro un ruolo specifico nella propria strategia, pur avendo tutti lo stesso obiettivo di combattere la cultura dello spreco e di affermare i principi dell’economia circolare e della solidarietà sociale».

«Con questo nuovo intervento la rete regionale dei Centri andrà incontro alle esigenze dell’intera della popolazione abruzzese. Si tratta di un importante intervento di potenziamento dell’impiantistica pubblica che, come detto in più occasioni, comprende altri corposi investimenti allo scopo di dotare la nostra regione delle infrastrutture necessarie per una corretta gestione dei rifiuti. Saranno, infatti, a breve finanziate ulteriori due analoghe iniziative inerenti la realizzazione di altre infrastrutture nei residuali territori che, allo stato attuale, restano ancora marginalmente interessati dalle attuazioni in essere (in ordine sia ai Centri di Raccolta che a quelli del Riuso di livello intercomunale) ed il sostegno ad iniziative di compostaggio di comunità prevalentemente nei centri montani minori. Iniziative, queste, che saranno attuate con risorse già stanziate all’uopo e che svilupperanno ulteriori investimenti pubblici per circa 7 milioni di euro».

«In definitiva – conclude il Sottosegretario – un’altra fondamentale tappa del percorso virtuoso che l’Abruzzo da tempo va approntando verso la piena attuazione del principio di 'Economia Circolare' su cui questa Amministrazione Regionale ha basato l’intero suo agire».