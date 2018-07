Lavori anti allagamento a Montesilvano, proseguono gli interventi in via Piemonte

Proseguono i lavori anti allagamento, promossi dal'Amministrazione guidata da Francesco Maragno e che stanno interessando via Piemonte e via Maremma.

Nello specifico su via Piemonte è quasi ultimata la realizzazione di una prima parte degli interventi. Il cantiere verrà quindi sospeso nei prossimi giorni, per poi riprendere il prossimo settembre e procedere alla collocazione di una pompa di sollevamento.

«In vista della sospensione del cantiere - sottolinea l'assessore alle Politiche di Efficientamento del sistema smaltimento acque, Annalisa Fumo - la ditta renderà fruibile il più possibile l'area, restituendo anche la quasi totalità dei parcheggi dell'area oggetto dell'intervento, ad eccezione di 4 posti auto che per ragioni di sicurezza non potranno essere utilizzati, fino al completamento dell'opera. Si tratta di lavori molto importanti, che i residenti attendono da moltissimi anni e che questa Amministrazione ha voluto fortemente proprio per dare risposte concrete e definitive a un problema annoso. Nel frattempo stiamo proseguendo le interlocuzioni con Aca, Ersi, Ato Pescara, Consorzio di Bonifica Centro, a cui è rimessa la competenza del sistema di smaltimento delle acque, per risolvere le diverse criticità in tutte le traverse che subiscono questi disagi».