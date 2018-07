XXI Premio Parco Majella, con Benedetta Rinaldi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il 21 luglio ad Abbateggio, in Provincia di Pescara, si terrà la XXI edizione del Premio Nazionale di Letteratura Parco Majella con la cerimonia per la proclamazione dei vincitori per le 4 sezioni previste dal concorso.

Quest’anno per il Premio Parco Majella, promosso dall’Associazione Alle Lalde della Majella, si avrà un personaggio ben noto come Benedetta Rinaldi, giornalista e conduttrice televisiva di Uno Mattina.

La manifestazione, avrà inizio venerdì 20 luglio, con gli studenti degli Istituti Superiori Scolastici di Pescara, Istituto Alberghiero De Cecco, licei Scientifici Leonardo Da Vinci di Pescara e Corradino Ascanio di Montesilvano, Istituto Tecnico Acerbo di Pescara, per il Premio Speciale Ragazzi all’opera più meritoria.

La conclusione del Premio si avrà con la presentazione tra Archeologia e Natura domenica 21 luglio.

I finalisti sono stati resi noti nella conferenza stampa che si è tenuta, il 17 luglio, presso la sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara con la presenza di Antonio Di Marco, Sindaco di Abbateggio e ideatore, promotore e Presidente del Premio, Giovanni Stoppa, Marzio Maria Cimini, Gigliola Edmondo e l’attrice Franca Minnucci, che sarà la voce recitante dei brani finalisti

Le opere presentate messe a concorso, a detta dei presenti alla conferenza stampa, sono state molte e di alta qualità e non è stato semplice fare la classifica dei vincitori.