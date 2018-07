Un classico della stagione estiva: pulire bene la propria automobile

Una delle attività classiche del sabato mattina nella bella stagione è la pulizia dell’auto. Forse perché è rilassante, perché è una scusa per stare all’aria aperta o perché si va più in giro e a tutti piace avere un’auto pulita. Se in inverno molti lasciano che la polvere si ammucchi nell’abitacolo e rinunciano a pulirla di frequente esternamente, viste le continue piogge; in primavera estate invece pare essere una delle attività preferite degli uomini e, sorprendentemente, anche delle donne.

In via eccezionale si apprezza anche molto il fai da te. Ecco quindi che scattate le ore 10 del festivo, Fischiettando in tranquillità, milioni di Italiani si attrezzano con gomma dell’acqua, spugne e tutti i prodotti per una pulizia professionale impeccabile, degna del miglior autolavaggio. I prodotti per la pulizia dell’auto, così come quelli per i rabbocchi (olio, detergente vetri, etc.) e la manutenzione (stucco per la marmitta, rimuovi graffi etc.), si trovano di solito dal ferramenta.

In questi negozi ci sono linee complete di prodotti che consentono una pulizia d’eccellenza. Gli articoli sono tanti e diversi per ogni parte del mezzo e funzionano davvero molto bene, se di qualità. Per un kit completo però si rischia di spendere davvero molto. Per risparmiare ma senza rinunciare al top di gamma, molti si rivolgono a negozi professionali di ferramenta online.

Pulire la propria auto: utile e preventivo

Prendersi cura della propria macchina vuol dire anche tenerla in ordine e pulita. Di fatto se la si lava con regolarità non occorre nemmeno troppo tempo. Per farlo bene e con una buona resa è necessario agire nel modo corretto e con i giusti prodotti. Se passano mesi e mesi, sulla carrozzeria si generano incrostazioni e toglierle sarà difficile. Meglio quindi lavare spesso il veicolo anche se rapidamente piuttosto che rimandare di settimane. La cosa migliore è lavare l’auto all’ombra, specialmente in estate, perché il gran caldo potrebbe far asciugare delle parti con il sapone, che si incrosterebbero sulla carrozzeria.

Pulizia dell’auto: abc

Il primo passo per pulire bene l’auto è quello di sciacquarla rapidamente con l’acqua così da togliere il superfluo e granelli che potrebbero rigarla. A questo punto si può passare il veicolo con l’acqua e il prodotto specifico. Per le gomme e i cerchioni ci sono prodotti appositi da applicare prima del lavaggio o anche alla fine per renderli belli e lucidi. I cristalli, esternamente e anche internamente, vanno puliti con prodotti apposta così che siano lucidi e in grado di garantire una perfetta visuale, specialmente in caso di pioggia. Un colpo di cera alla fine renderà la carrozzeria come nuova.

Per asciugare la vettura si possono utilizzare panni professionali di pelle sintetica o di pelle di daino. Una volta asciutta si può procedere con l’applicazione di prodotti di manutenzione, come quelli per i fori nella marmitta o per le rigature. Ferri e metalli richiedono anche in questo caso un prodotto specifico, così anche le parti in plastica all’interno dell’abitacolo. I sedili, se non si ha una macchina a vapore, si possono pulire con sostanze specifiche antimacchia.