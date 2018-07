Si cerca un'area per il nuovo cantiere navale di Pescara

Stamane si è svolta una riunione con l'assessore Loredana Scotolati, il presidente della commissione Turismo Padovano, il direttore del comparto tecnico Tommaso Vespasiano, il comandante della capitaneria di Porto Baretta, il sottoufficiale Vincenzo Giordano, nonché il dirigente del settore Urbanistica Gaetano Silverii, il responsabile del servizio Edgardo Scurti e l'autorità di bacino.

"Scopo della riunione – così l'assessore all'Urbanistica Loredana Scotolati e il consigliereRiccardo Padovano– era l'individuazione di una nuova area di cantieristica navale capace di garantire la sicurezza dei naviganti e l'attività peschereccia e diportistica. Un'area possibile è quella individuata a ridosso dalla stazione marittima, su cui gli uffici vaglieranno ora la fattibilità. La riunione è servita a raccogliere istanze e la volontà di promuovere l'avvio di un nuovo cantiere navale a servizio dell'infrastruttura, cosa che consentirebbe anche un cospicuo risparmio per la marineria, che per la manutenzione straordinaria e ordinaria deve tirare a secco i natanti e andare fuori. Cosa accaduta due mesi fa per la demolizione di 11 motopescherecci, che è stata effettuata fra i porti di Giulianova e Ortona. Il tavolo tornerà a riunirsi a metà settembre per chiarire definitivamente quale sarà l'area più idonea nei confini del Piano Regolatore Portuale".