Piero Mazzocchetti infiamma il quartiere Mazzarino

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Grande successo per la 2 edizione Quartiere Mazzarino in festa a Pescara.

Per due giorni le strade del quartiere si sono riempite di gente per sfilate, street food, animazione e degustazioni. Il clou si è registrato domenica sera con l’esibizione del Tenore Piero Mazzocchetti reduce dal programma di Carlo Conti Tale e quale show.

Mazzocchetti, fortemente voluto dal Comune di Pescara e dall’Assessore al Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi, si è esibito con la sua band in alcuni brani del suo vasto repertorio che spazia da pezzi come Parlami d’amore Mariù a brani di Modugno, Sinatra e Renato Zero.

A fine serata l’intero quartiere era intorno al palco ad omaggiare il grande artista abruzzese.